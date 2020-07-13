Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika

Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardı.


Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih'te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet Danilo Barthel ile anlaştı. Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti. Sarı-lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. - İSTANBUL

Danilo Di Luca, Bayern Münih, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika Spor
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00:42
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23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
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