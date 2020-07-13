Danilo Barthel Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika

Danilo Barthel Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada Danilo Barthel transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel (2.08, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada Danilo Barthel transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

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"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel (2.08, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.


24 Ekim 1991'de Almanya'nın Heidelberg kentinde dünyaya gelen Danilo Barthel, profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda USC Heidelberg takımıyla başladı. 2010-11 sezonunun ardından Fraport Skyliners'a transfer olan Barthel, beş sezon boyunca bu ekibin formasını giydi. Bu süreçte Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde mücadele eden ve gösterdiği performansla Almanya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri haline gelen Barthel, 2014, 2015 ve 2016'da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Başarılı uzun forvet, 2016'da Skyliners ile Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.


Danilo Barthel, 2016 yazında Bayern Münih'e transfer olarak en önemli kariyer adımlarından birine imza attı. Bayern formasıyla da istikrarlı görüntüsünü sürdüren Barthel, takımının hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda en büyük kozlarından biri oldu. Barthel, Bayern Münih ile iki sezon EuroCup, iki sezon da


EuroLeague tecrübeleri yaşadı. Tecrübeli forvetin Bayern kariyerindeki EuroCup ve EuroLeague istatistikleri şu şekilde oluştu:


2016-17 (EuroCup): 16 maç, 6.0 sayı (%60.4 iki sayı, %42.9 üç sayı, %76.7 serbest atış), 3.5 ribaund, 1.6 asist


2017-18 (EuroCup): 21 maç, 8.5 sayı (%65.5 iki sayı, %30 üç sayı, %73.9 serbest atış), 4.1 ribaund, 1.8 asist


2018-19 (EuroLeague): 30 maç, 8.1 sayı (%54.5 iki sayı, %40.4 üç sayı, %70.5 serbest atış), 4.0 ribaund, 1.9 asist


2019-20 (EuroLeague): 27 maç, 7.9 sayı (%60.0 iki sayı, %31.3 üç sayı, %75.0 serbest atış), 3.9 ribaund, 1.4 asist


Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.


Başarılı uzun forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti.


Danilo Barthel hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen bir isim. Barthel'in alçak post etkinliğinin yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden sağlayabildiği şut tehdidi, onun yıllardır çok yönlü bir uzun oyuncu olarak anılmasını sağlıyor. Barthel, çok yönlü oyunu ve yüksek oyun zekasıyla Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak.


Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Danilo Barthel'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.


Fenerbahçe Spor Kulübü"


BARTHEL: BU EKİBİN PARÇASI OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM


Transferiyle ilgili konuşan Daniel Barthel, "Fenerbahçe Beko'ya geldiğim için çok heyecanlıyım. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki atmosferin harika ve benzersiz olduğunu biliyorum. Bu ekibin bir parçası olmak için sabırsızlanıyor ve hep birlikte başarılı bir sezon geçirebilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malcolm Thomas, Danilo Di Luca, Bayern Münih, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:10 

Son Dakika Spor Danilo Barthel Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika Spor
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