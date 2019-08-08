DANILO HIS TAKIMLARINI BULUYOR
1 saat önce
Danilo'nın Bianconero'daki ilk 24 saati Turin'e geldi, antrenör Maurizio Sarri ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı, ilaçlarını yaptı ve sözleşmeyi imzaladı.
Danilo'nın Bianconero'daki ilk 24 saati Turin'e geldi, antrenör Maurizio Sarri ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı, ilaçlarını yaptı ve sözleşmeyi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55
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