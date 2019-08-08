DANILO HIS TAKIMLARINI BULUYOR

Danilo'nın Bianconero'daki ilk 24 saati Turin'e geldi, antrenör Maurizio Sarri ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı, ilaçlarını yaptı ve sözleşmeyi imzaladı.

Danilo'nın Bianconero'daki ilk 24 saati Turin'e geldi, antrenör Maurizio Sarri ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı, ilaçlarını yaptı ve sözleşmeyi imzaladı.

Haber Yayın Tarihi:

Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı

Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi

Fenerbahçe, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı!