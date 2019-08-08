Son Dakika Haberleri: DANILO HIS TAKIMLARINI BULUYOR
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DANILO HIS TAKIMLARINI BULUYOR

1 saat önce

Danilo'nın Bianconero'daki ilk 24 saati Turin'e geldi, antrenör Maurizio Sarri ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı, ilaçlarını yaptı ve sözleşmeyi imzaladı.

Danilo'nın Bianconero'daki ilk 24 saati Turin'e geldi, antrenör Maurizio Sarri ve yeni takım arkadaşları ile tanıştı, ilaçlarını yaptı ve sözleşmeyi imzaladı.
Danilo Di Luca, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55 
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