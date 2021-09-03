Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? İşte yanıtı...

MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen ise 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna yer almadı. Danilo Şef'in olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. İşte Mehmet Şef'in açıklaması...

"GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Mehmet Şef, Danilo Şef'in durumuyla ilgili, "Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok" " açıklamasını yaptı.

Danilo Şef'in bundan sonraki bölümlerde olup olmayacağı merak ediliyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, ailesiyle çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur yarışmanın jüri üyeliğini üstleniyor.