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Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı - Son Dakika

Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı

03.09.2021 11:01

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünün sonuna doğru çekimlere devam etmeyen Danilo Zanna'nın yokluğu izleyicileri meraklandırdı. Danilo Zanna'nın çekimi yarıda bırakıp gitmesiyle ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya "Danilo özel bir durumdan dolayı gitmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Danilo Zanna'nın çekimi yarıda bırakarak gitmesi ise kafaları karıştırdı.

"ÖZEL BİR DURUMDAN DOLAYI GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Yarışmanın başından beri stüdyoda olan Danilo Zanna, bireysel dokunulmazlık oyunda tadım yaparken aldığı telefon sonrası çekimi yarıda bırakıp gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan şef Mehmet Yalçınkaya, "Danilo şef çok özel bir durumdan dolayı gitmek zorunda kaldı. Birlikte devam edeceğiz" dedi.

Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bırakarak gitti! İlk açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi

Danilo Zanna'nın yaşadığı olayın ne olduğu ise merak konusu olurken ünlü şeften herhangi bir açıklama gelmedi.

Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bırakarak gitti! İlk açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı

Mehmet Yalçınkaya, Dokunulmazlık, Danilo Zanna, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı - Son Dakika Magazin


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