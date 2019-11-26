Son Dakika Haberleri: Danimarka 2 DAEŞ'li teröristin pasaportunu geri çekti
Son Dakika 3. Sayfa Danimarka 2 DAEŞ'li teröristin pasaportunu geri çekti - Son Dakika

Danimarka 2 DAEŞ'li teröristin pasaportunu geri çekti

6 saat önce

Danimarka hükümeti, DAEŞ'e katılan 2 kişinin pasaportlarını geri çekerek vatandaşlıktan çıkarıldıklarını açıkladı.

Danimarka 2 DAEŞ'li teröristin pasaportunu geri çekti, System.String[]

Danimarka hükümeti, DAEŞ'e katılan 2 kişinin pasaportlarını geri çekerek vatandaşlıktan çıkarıldıklarını açıkladı.


Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye yaptığı açıklamada, bakanlığın 2 kişinin vatandaşlığını geri çekmiş olduğu toplam dört davaya baktığını söyledi. Danimarka'da aranan iki teröristten birinin, Türk vatandaşlığına sahip 25 yaşında olduğu ifade edildi. Aranan şahsın avukatı Mette Grith Stage, Pazartesi günü kararı öğrendiğini ve yeri bilinmeyen müvekkilini bilgilendirdiğini söyledi. Avukat Stage, kararı Danimarka mahkemelerine taşıyacağını da bildirdi. Mahkeme emri ile ismi açıklanmayan şahsın Eylül 2013'te DAEŞ'e katıldığı öğrenildi. Pasaportu geri çekilen diğer şahıs hakkında ise hiçbir bilgi verilmedi.


Öte yandan, Danimarkalı milletvekilleri 24 Ekim'de, çifte vatandaşlığa sahip Danimarka vatandaşı yabancı teröristlerin mahkeme kararı olmadan vatandaşlıktan çıkarılmasını sağlayan bir yasayı oylamıştı. - KOPENHAG

Danimarka, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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