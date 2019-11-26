Son Dakika Haberleri: Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı
Son Dakika Güncel Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı - Son Dakika

Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

6 saat önce

Danimarka, Suriye'de DEAŞ saflarında yer alan 2 yabancı terörist savaşçıyı (YTS) vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı, System.String[]

Danimarka, Suriye'de DEAŞ saflarında yer alan 2 yabancı terörist savaşçıyı (YTS) vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.


Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın 2 YTS'nin Danimarka vatandaşlığından çıkarıldığını söyledi.


Tesfaye, söz konusu 2 kişinin yanı sıra 2 YTS'nin de vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.

Berlingske gazetesinin haberinde, Danimarka vatandaşlığı elinden alınan 25 yaşındaki S.K'nın çifte vatandaş olduğu, iptal edilen Danimarka vatandaşlığının haricinde Türk vatandaşlığının da bulunduğu belirtildi.


Gazete, haberi, pasaportu iptal edilen S.K'nın avukatı Mette Grith Stage'ye dayandırdı. Stage, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Ülkede geçen aylarda değiştirilen yasaya göre, Göç ve Uyum Bakanı, terör örgütlerine katılan Danimarkalıların vatandaşlığını iptal edebiliyor.

Danimarka, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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