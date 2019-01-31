Son Dakika Haberleri: Danimarka 2023 Savunma Bütçesini Artırdı

Danimarka 2023 Savunma Bütçesini Artırdı

12 dakika önce

NATO üyesi Danimarka, 2023 yılı savunma bütçesini gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,5'ine çıkardı.

Danimarka 2023 Savunma Bütçesini Artırdı, System.String[]
NATO üyesi Danimarka, 2023 yılı savunma bütçesini gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,5'ine çıkardı.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılı savunma bütçesinin 1,5 milyar kron (1,2 milyar lira) arttırıldığı bildirildi.

Söz konusu artışla ülkenin 2023 yılı savunma bütçesinin GSYİH'sinin yüzde 1,5'ine denk geleceği kaydedildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, savunma bütçesinin artırılması için destek veren partilere teşekkür etti.

Frederiksen, artışın temelinin iyi ve planlı şekilde, en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyledi.

Ülkenin savunma bütçesini arttırmasına gerekçe olarak Danimarka ve NATO'ya yönelik yükselen tehditler gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Söz, Danimarka, Güncel
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