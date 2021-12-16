Danimarka, 300 mahkumunu Kosova cezaevlerine yerleştirecek - Son Dakika

Danimarka, ülkesinden sınır dışı edilme cezasına çarptırılan 300 mahkumu Kosova'da kiralayacağı cezaevlerine yerleştiriyor.

Danimarka'nın Kosova'da 300 kişilik cezaevi kiralayacağı bilgisinin geçtiğimiz günlerde Danimarka basınında yayınlanmasının ardından Kosova Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kosova Adalet Bakanlığı ile Danimarka arasında önümüzdeki hafta imzalanması beklenen anlaşmanın, Kosova Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kosova basınında yer alan habere göre anlaşmaya, terör eylemlerinde bulunan ve akıl sağlığı sorunları olan kişiler dahil edilmeyerek, yalnızca Danimarka'daki mahkemeler tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan mahkumlar yerleştirilecek.

Kosova'nın, Danimarka ile yapacağı bu anlaşmadan yılda 15 milyon Euro ve yenilenebilir enerjiye 6 milyon Euro daha yatırım, hukukun üstünlüğü ile ilgili konularda bağış elde etmesi bekleniyor. İmzalanacak yeni anlaşma ile Kosova cezaevlerindeki fiziksel altyapının yenilenmesi, personel kapasitesinin geliştirilmesi, eğitim, çalışma gibi konularda da iyileşmeye gidileceği düşünülüyor.

Kosova cezaevlerine yerleştirilecek hükümlülerin kontrolünün sağlanarak güvenlik konularının Danimarka devleti tarafından düzenleneceği öğrenildi.

Danimarka ıslah kurumlarının üst düzey yetkilileri 2020 yılının Ekim ayında Kosova Islah Hizmetleri kurumlarını ziyaret etmişti. - PRİŞTİNE