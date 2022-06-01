Danimarka, AB ortak savunma politikasına katılmak için referanduma gitti - Son Dakika
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Danimarka, AB ortak savunma politikasına katılmak için referanduma gitti

01.06.2022 10:59
Danimarka, AB ortak savunma politikasına katılmak için referanduma gitti

Danimarka'da 30 yıldır dışında kalınan Avrupa Birliği (AB) ortak savunma politikasına katılıma ilişkin düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi başladı.

Danimarka'da 30 yıldır dışında kalınan Avrupa Birliği (AB) ortak savunma politikasına katılıma ilişkin düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi başladı.

Yaklaşık 4,2 milyonluk seçmen referandumda oy kullanacak.

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Jakob Ellemann-Jensen, AB ortak savunma politikasına katılım referandumundaki kararsız seçmene seslenerek, "Dünya değişiyor ama iyi bir yönde değil. Güvenliğimizi güçlendirmek için safları sıklaştırmalı ve iş birliğimizi artırmalıyız." dedi.

Referandum, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ardından Avrupa ülkelerinin müttefikleriyle safları sıklaştırma adımlarının yenisi olarak görülüyor.

Anketlerde seçmenin yaklaşık yüzde 40'ının değişikliği desteklediği, yaklaşık yüzde 30'un aleyhte olduğu ve yaklaşık yüzde 30'un ise kararsız kaldığı belirtiliyordu.

Danimarka hükümeti, 1 Haziran'da AB ortak savunma politikasına katılmak için referandum yapılması kararı almıştı.

AB'ye 1973'ten beri üye olan Danimarka, 1992 yılında Maastricht Anlaşması'nı halk oylamasına götürmüştü. Oylamada, anlaşmaya "ret" kararı çıkmasıyla, AB üyesi ülkelerle Danimarka arasında özel bir anlaşma imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, Danimarka, savunma, para birimi, AB vatandaşlığı ve AB adalet sistemi konusunda kendi politikalarını izleme hakkı kazanmış, diğer konularda ise AB kurallarına tabi olma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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