Danimarka, Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı - Son Dakika

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu.

Bu sabah resmi ziyaret çerçevesinde Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kofod, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini kaydederek, Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını söyledi.

Danimarka'nın NATO'nun Irak'taki görevinde yer aldığını hatırlatan Danimarka Dışişleri Bakanı, "Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde destek vermeye devam edeceğiz, bu hepimiz için önemli bir konu. Biz Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Ülkenin Irak'ın imarı için 50 milyon Danimarka kronu vereceğini aktaran Kofod konuşmasında, "BM yanında Irak'ta yapılması planlanan seçimlerde destek sağlayacağız. Yabancı misyonları hedef alan saldırıların önlenmesi için Irak'ın milislere karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz" dedi.

Basın toplantısında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise Irak'taki tarım, sanayi ve özel sektörün kalkınması için Danimarka gibi tarım ve sanayi ülkesinden fayda göreceklerini söyledi.

Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendiren Hüseyin, Danimarkalı şirketleri de Irak'ta yatırım yapmaya davet etti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'un temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi bekleniyor. - ERBİL