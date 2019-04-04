Son Dakika Haberleri: Danimarka Bankası, Suudi Arabistan'a Silah Satan Şirketlerden Çekiliyor

Danimarka Bankası, Suudi Arabistan'a Silah Satan Şirketlerden Çekiliyor

37 dakika önce

Danske Bank'ın sahibi olduğu emeklilik şirketi Danica Pension, Suudi Arabistan'a silah ve mühimmat satan şirketlerdeki hisselerini devredecek.

Danimarka Bankası, Suudi Arabistan'a Silah Satan Şirketlerden Çekiliyor, System.String[]
Danske Bank'ın sahibi olduğu emeklilik şirketi Danica Pension, Suudi Arabistan'a silah ve mühimmat satan şirketlerdeki hisselerini devredecek.


Danimarka'da yayın yapan İnformation gazetesinin haberine göre, Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'ın sahibi olduğu emeklilik şirketi Danica Pension, Suudi Arabistan'a silah ve askeri mühimmat satan şirketlerdeki hisselerini satacak.


İnformation'a açıklamada bulunan Danske Bank Asset Management ve Danica Pension Yatırım Direktörü Anders Svennesen, haberi doğrularken, amaçlarının hükümetin yasağına destek olmak olduğunu söyledi.

Danimarka hükümeti, 22 Kasım 2018'de aldığı kararla, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeni ile Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:33 Kaynak: AA

Danimarka, Suudi Arabistan, Güncel
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