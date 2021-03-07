Danimarka Başbakanı Frederiksen'e İsrail gezisi eleştirisi - Son Dakika

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e İsrail gezisi eleştirisi

07.03.2021 05:31
Danimarka Başbakanı Frederiksen'e İsrail gezisi eleştirisi, System.String[]

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, geçtiğimiz hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi başta ana muhalefet partisi olmak üzere ülkedeki siyasi partilerin tepkisine neden oldu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, geçtiğimiz hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi başta ana muhalefet partisi olmak üzere ülkedeki siyasi partilerin tepkisine neden oldu.

Ana muhalefet Liberal Parti (Venstre) Başkanı Jacob Ellemann-Jensen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Frederiksen'in, kısıtlamaları kaldırma müzakerelerinden kaçmasına anlam veremediğini ve Danimarka'nın yeniden açılması için bir planı olduğunu söyledi.

Ellemann-Jensen, devlet yayıncısı DR'ye yaptığı açıklamada ise Frederiksen'in İsrail gezisinin zamanlamasını uygun bulmadığını söyledi.

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldırmak için müzakerelerin sürdüğünün altını çizen Ellemann-Jensen, "Başbakan'la görüşmemize izin verilen 3-4 siyasi lideriz. Başbakan'ın İsrail'e gitmesi tüm çalışmaların çöpe gitmesi anlamına geliyor." dedi.

Sosyal Demokrat Partinin Parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren Sosyal Liberal Parti Başkanı Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard ise İsrail'deki seçim sürecine atıfta bulunarak, Frederiksen'in İsrail seçimlerine alet olduğunu ve aynı şartları İsrail'e gitmeden de elde edebileceğini savundu.

Sosyal medya hesabından Frederiksen'i eleştiren Lidegaard, "Netanyahu'nun kampanya ekibi küçük ellerini ovuştururken, Danimarkalılar, Danimarka'nın yeniden açılabilmesine yönelik müzakerelere başlayabilmemiz için, uzun vadeli iş birliğiyle ilgili bu toplantının neden sanal olarak yapılmadığı sorusunu soruyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'ye destek veren bir diğer parti Birlik Listesinin (Kızıl-Yeşiller, Enhedslisten) Sağlık Sözcüsü Peder Hvelplund, Başbakan Frederiksen'in İsrail gezisini Parlamentodaki partilere haber vermeden gerçekleştirdiğine işaret ederek, Parlamentoda Başbakan Frederiksen'in cevaplaması için acil soru önergesi verdiğini söyledi.

Hvelplund, Filistin bayrağıyla sosyal medya hesabından poz vererek, "İşgal altındaki topraklarda 5 milyon Filistinli için 5 bin aşı. Uluslararası hukuka bağlı olmalarına rağmen İsrail'in verdiği aşı sayısı. Aşı koşulu olarak Pfizer'a hastaların sağlık verilerinin aktarılması. Aradığınız ortak bu mu Başbakan?" paylaşımında bulundu.

Başbakan Frederiksen ise bir basın toplantısı düzenleyerek eleştirilere cevap verdi.

Frederiksen, Danimarka'nın ileriki yıllarda salgına karşı güçlü iş birlikleri olması açısından İsrail'e gitmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

İsrail'de seçim ortamı olmasını ise Frederiksen, "İş birliği içinde bulunduğumuz bir ülkede seçim olması demokraside kaçınılmaz bir durum. Demokrasi içinde yaşıyoruz. İsrail aşılarda dünya şampiyonu." diyerek cevapladı.

İsrail gezisi

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile 4 Mart'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ziyaret etmişti.

İsrail, Avusturya ve Danimarka, Kovid-19'a karşı ilaç geliştirmek için ortak araştırma yapma ve aşı üretimi konularında iş birliğine gitme kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka Başbakanı Frederiksen'e İsrail gezisi eleştirisi - Son Dakika


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