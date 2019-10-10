Danimarka Başbakanı mecliste gülme krizine girdi
1 saat önce
Danimarka Başbakanı mecliste yaptığı bir konuşma sırasında kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı.
Danimarka Başbakanı mecliste yaptığı bir konuşma sırasında kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı. Tüm meclis kahkahalara boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:52
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