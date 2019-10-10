Son Dakika Haberleri: Danimarka Başbakanı mecliste gülme krizine girdi
Son Dakika Dünya Danimarka Başbakanı mecliste gülme krizine girdi

Danimarka Başbakanı mecliste gülme krizine girdi

1 saat önce

Danimarka Başbakanı mecliste yaptığı bir konuşma sırasında kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı.

Danimarka Başbakanı mecliste yaptığı bir konuşma sırasında kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı. Tüm meclis kahkahalara boğuldu.

Danimarka Başbakanı mecliste gülme krizine girdi

Danimarka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:52 
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