Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı - Son Dakika
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Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı

05.10.2022 15:32
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkedeki seçimlere 7 ay kala erken seçim çağrısında bulunarak 1 Kasım'da sandıkların kurulmasını istedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkedeki seçimlere 7 ay kala erken seçim çağrısında bulunarak 1 Kasım'da sandıkların kurulmasını istedi.

Başbakan Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, görev süresinin bitimine 7 ay kala, 1 Kasım Salı günü erken genel seçim çağrısında bulundu.

Frederiksen erken seçim isteklerini, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'e bildirildiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti ve diğer sol partilerin içinde bulunduğu geniş bir blokla seçime gitmek istediklerini aktaran Frederiksen, diğer sol partilerle anlaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Danimarka'da 17 milyon vizonun itlafı hükümeti erken seçime zorladı

Danimarka'nın kuzeyindeki bazı çiftliklerde 4 Kasım 2020'de vizonlarda Kovid-19'un görülmesi üzerine, hükümet hastalığın yayılmasını engellemek için 17 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti.

Danimarka'daki tüm çiftlik vizonu nüfusunu yok eden bu kararın yasal zeminin olmadığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük öfke yaratmış ve Tarım Bakanı Mogens Jensen iki hafta sonra istifa etmişti.

Konuyla ilgili kurulan komisyon, Başbakan Frederiksen'in vizonların öldürülmesi kararını duyururken açıkladığı gerekçelerin "son derece yanıltıcı" olduğuna ve yasaların çiğnendiğine hükmetmişti.

Komisyonun kararı üzerine mecliste bulunan sağ blok partileri, Sosyal Demokrat azınlık hükümetinin istifa edip erken seçim tarihi belirlemesini istemişti.

Danimarka'da seçimler

Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan genel seçimlerden, Sosyal Demokrat Parti'nin başı çektiği, Sosyal Liberal Parti (Radikale Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi'nden (Enhedslisten, Kızıl-Yeşiller) oluşan sol blok zaferle çıkmıştı.

179 sandalyeli parlamentoda, sol blok 91 milletvekili çıkartırken sağ blok ise 75 sandalye kazanmıştı.

Ülke genelinde 175 milletvekili seçilirken, Danimarka Krallığı'na bağlı Faroe Adaları ile Grönland da parlamentoya ikişer temsilci gönderiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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