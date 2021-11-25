Danimarka, Batı Afrika açıklarında 4 korsanın öldürüldüğünü bildirdi - Son Dakika

Danimarka donanması, Batı Afrika uluslararası sularında korsancılık faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyonda 4 korsanın öldürüldüğünü açıkladı.

Danimarka donanmasından yapılan yazılı açıklamada, HDMS Esbern Snare isimli fırkateynin, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde şüpheli bir geminin ticaret yapan gemilere yaklaştığını tespit etmesi üzerine Seahawk helikopteri ile keşif uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, geminin korsanların kontrolünde olduğuna dair işaretler bulundu. Telsiz çağrılarına cevap vermeyen gemiye, fırkateyn mürettebatı tarafından uyarı ateşi açıldı. Gemidekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 4 korsan öldü.

Danimarka donanması, 1'i yaralı 8 korsanın teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Gine Körfezi, yoğun korsan faaliyetlerinin yaşandığı tehlikeli sulardan biri olarak biliniyor. 2019 yılında uluslararası sulardaki kaçırma olaylarının yüzde 90'ı Gine Körfezi'nde meydana geldi.