Danimarka bu yıl sol bir partinin iktidara geldiği üçüncü İskandinav ülkesi oldu
1 saat önce
Danimarka çarşamba günü, İsveç ve Finlandiya'nın ardından bu yıl içerisinde sol bir partinin hükümet kurduğu üçüncü İskandinav ülkesi oldu.
Danimarka
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:08
, İsveç
ve Finlandiya
'nın ardından bu yıl içerisinde sol bir partinin hükümet kurduğu üçüncü İskandinav ülkesi oldu. Hükümetin kurulmasıyla Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen
, ülkesinin şimdiye kadarki en genç başbakanı oldu.
Yeni sol eğilimli hükümetin, Danimarka'nın ekonomi politikasında köklü değişiklikler yapacağı öngörülürken, 41 yaşındaki Frederiksen, yıllardır süren kemer sıkma uygulamalarının ardından sosyal yardımların artırılacağı sözünü vermişti.
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