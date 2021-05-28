Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Davut Çetin, ziyarette Büyükelçi Annan'a Oda çalışmaları ve Antalya ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 4302 yabancı sermayeli firmadan 29'unun Danimarka sermayeli olduğunu belirten Davut Çetin, "Antalya'da faaliyet gösteren Danimarka sermayeli firmaların yarısının emlak sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu da Danimarkalıların Antalya'da konut edinmeye yönelik ilgisini gösteriyor. Emlaktan sonra sırasıyla; inşaat faaliyetleri, yiyecek – içecek ve eğlence hizmetleri, kuyum ve mücevherat, turizm ve tıbbi malzeme sektörleri yer alıyor. Pandemi öncesi son 3 yıla bakıldığında Antalya'ya ciddi oranda Danimarkalı turist geldiğini görüyoruz. Son olarak 2019 yılında 191 bin Danimarkalı tatilciyi misafir etmişiz. Danimarkalı turist sayıları, Antalya'nın ağırladığı toplam turist sayılarına kıyasla büyük rakamlar gibi görünmese de Danimarka nüfusunu göz önüne aldığımız zaman gelen turist sayısının göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğunu söyleyebiliriz. Dileğimiz pandemi sonrasında, hem turist hem de yatırımcı sayısının artması" ifadesini kullandı.

Antalya ekonomisi hakkında da detaylı bir bilgilendirme yapan Başkan Çetin, Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra sanayi üretimi ile de fark yarattığını kaydetti. Lüks yat üretimi, tarım teknolojileri, tropikal meyve üretimi gibi katma değerli alanlarda kaydedilen gelişmeler hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Çetin, "Antalya ile Danimarka arasında dostluğun ve ticaretin geliştirilmesi için her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Büyükelçi Danny Annan ise, Türkiye ile Danimarka arasında ihracatın ithalata oranı açısından gayet dengeli ve istikrarlı bir ticaret ilişkisi gözlemlediklerini ve bundan memnun olduklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasında yapılan görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 5 milyar Avro'ya ulaştırılması hedeflendi ve biz de Büyükelçilik olarak bu hedefe ulaşılması için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Annan, Türkiye ve Danimarka arasında iş birliği potansiyeli taşıyan başlıca 3 sektörün, ilaç sanayii ve tıbbi cihazlar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, gıda ve tarım olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde tedarik zincirinde yaşanan çeşitli zorlukların, Türkiye gibi lojistik yakınlığa sahip tedarikçilerin önemini artırdığını ifade eden Büyükelçi Annan, "Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren çeşitli ölçeklerde 600 civarında Danimarkalı firma var. Özellikle ilaç ve tıbbi cihazlar sektöründe firmalarımız pazarda güçlü bir varlık sergiliyor. Bunun yanı sıra çeşitli firmalarımız Türkiye'nin farklı illerinde tekstilden mobilyaya birçok alanda da faaliyet gösteriyorlar" diye konuştu.

Başkan Davut Çetin, ziyaret sonunda Büyükelçi Danny Annan'a Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu tablo ve Zeytinpark ürünleri hediye etti.