Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası - Son Dakika
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Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası

03.03.2022 20:07
Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası

Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlar cezalandırılacak.

Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlar cezalandırılacak.

Danimarka Adalet Bakanlığının resmi sayfasından yayımlanan açıklamada, ülkede 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara para cezasının yanı sıra 6 ay da hapis cezası verileceği bildirildi.

Adalet Bakanı Nick Hakkerup, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada sahte hesap açmanın ya da başkasının kimliğini kullanarak sahte hesap açmanın son derece tatsız bir durum olduğunu belirtti.

Parlamentodan da geçen yasadan memnun olduğunu aktaran Hakkerup, "Biz toplum olarak sosyal medyada insanları sahte hesap üzerinden kandıranlara karşı tavır almalıyız ve mağdurlara daha iyi koruma sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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Danimarka, Adalet, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası - Son Dakika


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