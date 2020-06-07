Danimarka'da 15 bin kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 binden fazla kişinin katılımıyla protesto edildi.

Danimarka'daki "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" hareketinin sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine binlerce kişi, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, "Nefes alamıyorum", "Siyahilerin hayatı değerlidir", "Irkçılık da bir salgındır", "Beyaz üstünlüğünü yık", "Çamaşırhane renklerin ayrıldığı tek yer", "İnsan tek ırkdır", "Sistematik ırkçılığı durdur", "George Floyd", "Susmak şiddettir" ve "Adalet olmadan barış olmaz" yazılı dövizlerle ırkçılığa ve polis şiddetine tepki gösterdi.

Eylemciler, büyükelçilik binasından parlamento binasının da yer aldığı Christiansborg Sarayı önüne kadar müzik ve sloganlar eşliğinde yürüdü.

Parlamento binası önünde yapılan konuşmaların ardından meydanda toplanan protestocular, eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in polis şiddetine karşı yaptığı diz çökme hareketini tekrarladı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Polis, gösteriye 15 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.