Danimarka'da 2 ayda 256 mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Danimarka'da 2 ayda 256 mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi
16.01.2021 20:17
Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ortası ile 10 Ocak tarihleri arasında toplam 256 kişide, ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyona uğramış korona virüsün daha bulaşıcı türünün tespit edildiği bildirildi.
Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ortası ile 10 Ocak tarihleri arasında toplam 256 kişide, ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyona uğramış korona virüsün daha bulaşıcı türünün tespit edildiği bildirildi.
Korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Danimarka'dan, mutasyona uğramış virüs türüne ilişkin endişe verici bir haber geldi. Sağlık yetkilileri, geçtiğimiz yıl Kasım ortası ile 10 Ocak tarihleri arasında toplam 256 kişide, ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı korona virüs türünün tespit edildiğini açıkladı.
Hükümet, mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için kapatmanın 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.
(İHA)
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