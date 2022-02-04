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Danimarka'da 3 İranlı, Suudi Arabistan lehine casusluktan suçlu bulundu - Son Dakika

Danimarka'da 3 İranlı, Suudi Arabistan lehine casusluktan suçlu bulundu

04.02.2022 16:15
Danimarka'da 3 İranlı, Suudi Arabistan lehine casusluktan suçlu bulundu

Danimarka'da mahkeme, Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi 3 İran vatandaşını Suudi istihbarat servisi lehine casusluk faaliyetleri yürütmekten suçlu buldu.

Danimarka'da mahkeme, Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi 3 İran vatandaşını Suudi istihbarat servisi lehine casusluk faaliyetleri yürütmekten suçlu buldu.

Mahkeme, ayrılıkçı ASMLA üyelerinin İran'ın yurt içi ve yurt dışında özellikle de Danimarka'daki askeri ilişkilerine dair istihbarı bilgiler toplayarak Suudi istihbaratına ilettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

ASMLA'nın 3 mensubunun casusluktan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı, kararın martta verileceği kaydediliyor.

Mahkeme, yargılamaların güvenlik gerekçesiyle basına kapalı yürütüleceğini ve söz konusu kişilerin suçlamaları reddettiği bilgisini paylaştı.

ASMLA mensupları 2020'de Kopenhag'ın güneybatısındaki Ringsted bölgesinde gözaltına alınmıştı.

Danimarka Polis İstihbaratı, Danimarka'da ikamet eden 3 İran vatandaşının 2012-2018 yıllarında Suudi Arabistan için istihbarat toplamaktan dolayı gözaltına alındığını açıklamıştı.

ASMLA, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran- Irak Savaşı'nı anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

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Suudi Arabistan, Danimarka, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da 3 İranlı, Suudi Arabistan lehine casusluktan suçlu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danimarka'da 3 İranlı, Suudi Arabistan lehine casusluktan suçlu bulundu - Son Dakika
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