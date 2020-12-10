Danimarka'da, 3132 kişi ile günlük en yüksek vaka görüldü - Son Dakika

Danimarka'da son 24 saatte 3 bin 132 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Devlet Serum Enstitüsünce (SSI) açıklanan rakamlara göre ülkede son 24 saatte 111 bin 358 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

3 bin 132 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, bunun salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka olduğu kaydedildi.

Danimarka'da, 3 milyon 592 bin 677 kişiye toplamda 8 milyon 256 bin 533 test yapıldı.

Kovid-19'a yakalananların sayısı 100 bin 489 olarak açıklanırken, 75 bin 664 kişi salgını yendi, 918 kişi ise hayatını kaybetti.

69 belediye kısmen kapandı

Danimarka'da geçen hafta başında 38 belediyenin artan vaka sayısı nedeniyle kısmen kapanmasının ardından bugün de 31'indez aynı karar alındı ve böylece ülkede toplam 69 belediye kısmen kapanmış oldu.

Kısmen kapanan belediyelerin bulunduğu yerlerde, 5. sınıf ve üstü eğitim kurumlarında (ortaokul, lise ve yüksek eğitim kurumları da dahil) uzaktan eğitime geçildi.

Kritik görevlerde olmayan kamu çalışanları evden çalışırken, barlar kapatıldı, restoranlar ise sadece "gel al" ya da "paket servisi" sunacak.

Profesyonel spor müsabakaları kapanmadan etkilenmezken, amatör spor kulüpleri, iç mekanlarda yapılan kültürel hizmetler, iç mekanlarda faaliyet gösteren eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de kapalı olacak.

Yetkililer tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, zorunlu olmadıkça belediye sınırları içerisinden çıkılmaması istendi.

Kısıtlamalar 3 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak.