Danimarka'da ağacın üstüne otel yaptılar
1 saat önce
Danimarka'da Løvtag isimli firma, ağaç üstüne küçük ev yaptı.
Danimarka Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:54 Kaynak: DHA
'da Løvtag isimli firma, ağaç üstüne küçük ev yaptı. Yapılan bu evin otel olarak kullanılacağı ve şimdiden 70'ten fazla rezervasyon yapıldığı belirtildi.
Danimarka'nın Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı. Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı ettiği küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte. Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi. Bunun Danimarka'da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70'ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı.
- Ayaz
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