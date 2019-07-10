Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile
1 saat önce
DANİMARKA'NIN Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52
DANİMARKA'NIN Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı. Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte. Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi. Bunun Danimarka
'da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt