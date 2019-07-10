Son Dakika Haberleri: Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile
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Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile

1 saat önce

DANİMARKA'NIN Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı.

Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile, System.String[]
Danimarka, Güncel
DANİMARKA'NIN Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı. Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte. Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi. Bunun Danimarka'da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52 
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