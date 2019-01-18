Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Bir İlk: Vatandaş Olanlara 'Tokalaşma Töreni'

Danimarka'da Bir İlk: Vatandaş Olanlara 'Tokalaşma Töreni'

57 dakika önce

DANİMARKA Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, ülkede yeni yürürlüğe giren ve tokalaşmayı mecbur kılan vatandaşlık yasası çerçevesinde Danimarka vatandaşlığına geçmeye hak kazananlar için 'tokalaşma töreni' düzenledi.

Danimarka'da Bir İlk: Vatandaş Olanlara 'Tokalaşma Töreni', System.String[]
DANİMARKA Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, ülkede yeni yürürlüğe giren ve tokalaşmayı mecbur kılan vatandaşlık yasası çerçevesinde Danimarka vatandaşlığına geçmeye hak kazananlar için 'tokalaşma töreni' düzenledi. Stöjberg, Danimarka Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Danimarka vatandaşı olabilmeniz için gerekli an bu" diyerek vatandaşlık hakkı kazananların yetkililerle tokalaşması gerektiğinin altını çizdi.

9 KİŞİ KATILDI

Danimarka tarihinde ilk olan törene 9 kişi katıldı. Katılımcılar, Bakan Stöjberg'in elini sıktıktan sonra vatandaşlık belgelerini aldı. Bu ilk törenin ardından ülke genelinde belediyeler de Danimarka vatandaşlığı hakkı kazanmış kişiler için 'tokalaşma töreni' düzenleyecek. Danimarka medyasına açıklama yapan birçok belediye başkanı kanunu eleştirerek, uygulamanın, 'Gereksiz bir güç gösterisi' olduğunu söyledi. Yasa, ağustos ayında İsviçre'nin Lozan kentinde, dini gerekçelerle karşı cinsle tokalaşmayan Müslüman bir çiftin vatandaşlığının iptal edilmesinden hareketle çıkarılmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 

Danimarka, Güncel
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