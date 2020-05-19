Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 13 Mart'tan bu yana kapalı tutulan camiler yeniden ibadete açıldı.

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 13 Mart'tan bu yana kapalı tutulan camiler yeniden ibadete açıldı.

Danimarka'da hükümetin normal hayata dönüşün 2. kademesini hayata geçirmesinin ardından, Danimarka Kilise Bakanlığı kilise ve camilerde farklı inanç toplumlarınca toplu ibadet yapılmasına izin verdi.

Kuralların gevşetilmesi üzerine, Danimarka'da faaliyet gösteren Türkiye kökenli cemaatin yoğun olduğu camilerin çoğu teravih namazıyla birlikte tekrar açıldı.

Camilerde, Kilise Bakanlığı tarafından oluşturulan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmenlik kuralları uygulandı. Bakanlığın açıkladığı yönetmenliğe göre, camide her 4 metrekare için bir kişilik alan, cemaat arasında sosyal mesafe uygulanması, camiye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi gibi kurallar yer alıyor.

"Sevinçten uçuyorum"

Danimarka İslam Toplumu altında faaliyet gösteren Kopenhag'daki Ayasofya Camisi Dernek Başkanı Abdul Vahit Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide aldıkları önlemler hakkında şu bilgileri verdi:

"Kişi başı 4 metrekarelik alanlar çizdik, girişte dezenfekte şişelerimizi koyduk, abdesthanelerimizi kapattık, namaz kılmaya gelenlerin isimlerini ve telefon numaralarını da liste yapıyoruz, herhangi bir durumda yetkililer isterse verebilmek için."

Kart, yeni tip koronavirüs nedeniyle cemaatin çekindiğini ve ilk gün camiye fazla ilgi göstermediğini aktardı. Vakit namazlarının yanı sıra cuma namazlarının da camide eda edileceğini anlatan Kart, bayram namazı için ise henüz karar vermediklerini belirtti.

Cemaatten Adem Kılıç da caminin kapalı olduğu sürede namazını evde çocuklarıyla kıldığını ifade etti.

"Sevinçten uçuyorum"

Kılıç, camide yeniden namaz kılabildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün sevinçten uçuyorum desem yalan olmaz. Camiye ilk gelince şükür secdesi yapmaya niyet etmiştim ama geldiğimde teravih namazı başlamak üzereydi, yetişemedim." dedi.

Danimarka İslam Toplumu'nun yanı sıra Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği'ne bağlı camiler de teravih namazıyla birlikte kapılarını cemaate açtı. Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ise sosyal medya hesabından yayımladığı bildiride, camilerin sadece vakit namazlarına açık olacağını, cuma namazlarına kapalı olacağını duyurdu.

DTDV, bayramda ise camilerde bakanlığın açıkladığı kurallara uyularak, bayram namazının eda edebileceğini açıkladı.

13 Mart'tan bu yana kapalı

Danimarka'da Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından, 11 Mart ve sonrasında çok sert tedbir kararları açıklayan Başbakan Mette Frederiksen, okulları tatil etmiş, kamu çalışanlarını eve göndermiş, restoranlar, kafeler, kuaförler ve AVM'leri kapatmış, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesini ve kiliseler ile ülkede faaliyet gösteren inanç toplumlarına toplu ibadeti yasaklamıştı.

Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

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