- Danimarka'da Covid-19 kısıtlamaları başkentin ardından tüm ülkede uygulanacak - Son Dakika

- Danimarka'da Covid-19 kısıtlamaları başkentin ardından tüm ülkede uygulanacak

KOPENHAG - Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag bölgesinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının artık tüm ülkede geçerli olacağını duyurdu.

Korona virüs salgının Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, başkent Kopenhag bölgesinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının artık tüm ülkede geçerli olacağını duyurdu. Başbakan, ülke genelindeki tüm restoran, bar ve kafelerin yerel saatle 22: 00'da kapanacağını aktarırken, personellerin ve müşterilerin işletme içerisinde ayağa kalktığı anlarda maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı. Frederiksen, "Korona virüs bir kez daha toplumumuzu ele geçirdi. Durum ciddi ve bu yüzden bugün yeni ulusal girişimler ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Başbakan Frederiksen, "Bu artık diğer insanlarla sosyal etkileşimi sınırlamakla ilgili. Bir aşı veya çok etkili bir tedavi bulunana kadar Covid-19'a karşı en iyi silahımız, mesafeyi korumak ve topluluk ruhunu göstererek bir arada durmamızdır" dedi.

Savunmasız kişiler için endişe duyan Danimarka hükümeti, hastanelerde ve bakımevlerinde katı ziyaret kısıtlaması getirileceğini ifade etti. Hükümet, toplantılara 50'den fazla kişinin katılmasını yasaklarken, spor ve kültürel etkinliklerde ise 500'e kadar oturan seyirciye izin verilecek. Yeni kısıtlamaların yarından itibaren uygulanacağı ve 4 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

Statens Serum Institut tarafından yapılan açıklamada, Danimarka'daki toplam 98 belediyeden 60'ında geçtiğimiz hafta vaka oranlarının 100 bin kişide 20'yi aştığı aktarıldı.

Öte yandan Danimarka'da toplam vaka sayısı 21 bin 847'te, toplam can kaybı ise 635'e ulaştı.