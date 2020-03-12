Danimarka'da da "koronavirüs" ertelemesi! 2 hafta boyunca... - Son Dakika
Son Dakika Spor Danimarka'da da 'koronavirüs' ertelemesi! 2 hafta boyunca... - Son Dakika Spor

Danimarka'da da "koronavirüs" ertelemesi! 2 hafta boyunca...

6 saat önce

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, topluca yapılan aktivitelerin kısıtlanması veya iptal edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ülke genelindeki tüm futbol maçlarının 29 Mart Pazar gününe kadar oynanmaması kararı...

Danimarka'da da

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, topluca yapılan aktivitelerin kısıtlanması veya iptal edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ülke genelindeki tüm futbol maçlarının 29 Mart Pazar gününe kadar oynanmaması kararı alındığı belirtildi.


Aynı tarihe kadar okulların da kapatıldığı Danimarka'da milli takımın 27 Mart'ta Faroe Adaları ve 31 Mart'ta İngiltere ile yapacağı dostluk maçlarının iptal edilmesi için UEFA'yla iletişime geçildiği de vurgulandı.


UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 19 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinin, aynı gerekçeyle seyircisiz oynanacağı geçen hafta duyurulmuştu.


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Futbol Federasyonu, Mette Frederiksen, Danimarka, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:14 
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