Danimarka'da eğitim kademeli olarak yeniden başladı - Son Dakika

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Danimarka'da eğitim kademeli olarak yeniden başladı
6 saat önce
Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan okullar, aşamalı olarak açılmaya başladı.
Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan okullar, aşamalı olarak açılmaya başladı. Hükümet, ilk etapta kreşler ve ilkokulların 5'inci sınıfına kadar açılması kararını aldı. Okulların eğitime başlayabilmesi için Sağlık İdaresi'nin aldığı kurallara uyması gerekiyor. Ülkedeki 98 belediyeden yaklaşık yarısında bugünden itibaren eğitim başladı. Bazı belediyelerde okullar 20 Nisan'dan itibaren açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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