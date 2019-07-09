Son Dakika Haberleri: Danimarka'da elektrikli scooter sürücülerine denetimler sıkılaştırıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Danimarka'da elektrikli scooter sürücülerine denetimler sıkılaştırıldı

14 dakika önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da alkollü ve uyuşturucu etkisinde elektrikli scooter kullandığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Danimarka'da elektrikli scooter sürücülerine denetimler sıkılaştırıldı, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da alkollü ve uyuşturucu etkisinde elektrikli scooter kullandığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.
BBC'nin haberine göre, Kopenhag'da kısa sürede birçok kişinin ulaşım aracı haline gelen elektrikli scooter kullanımınında artan kaza oranları sonrası tedbirler artırıldı.
Hafta sonu şehirde denetim yapan Kopenhag polisi, alkollü scooter kullanan 24 kişiyi yakaladı. 4 kişinin de uyuşturucu madde kullandıktan sonra scooter sürdüğü ortaya çıktı.
Gözaltına alınan sürücülerin yaklaşık 2 bin Danimarka kronu (bin 700 TL) ceza alabileceği belirtildi.
Son birkaç yılda çok popüler hale gelen elektrikli scooter kullanımı, özellikle trafiğe karşı çözüm arayanların ilk tercihlerinden biri haline gelmiş durumda.
Elektrikli scooter kullanımı sadece Avrupa'da değil New York ve San Francisco gibi ABD'nin büyük şehirlerinde de ilgi görüyor.
Akıllı telefon uygulamalarıyla kiralanabilen ve kullanım sonrası şehirlerdeki belirli alanlarda bırakılabilen elektrikli scooterlar, son dönemde artan kaza oranlarıyla gündeme geldi.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo geçen ay yaptığı açıklamada, artan kaza oranları nedeniyle elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerin artırılacağını söylemişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:42 Kaynak: AA
Danimarka, Kopenhag, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 10:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarka'da elektrikli scooter sürücülerine denetimler sıkılaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]