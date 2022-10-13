Danimarka'da enflasyonla birlikte hırsızlık olaylarında artış - Son Dakika
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Danimarka'da enflasyonla birlikte hırsızlık olaylarında artış

13.10.2022 22:40
Danimarka'da enflasyonla birlikte hırsızlık olaylarında artış

Danimarka'da enflasyonla birlikte hırsızlık olaylarında artış yaşandığı bildirildi.

Danimarka'da enflasyonla birlikte hırsızlık olaylarında artış yaşandığı bildirildi.

Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre, polisin yayımladığı en son istatistiklerde, mağaza hırsızlığının son 6 ayda yüzde 23 arttığı belirtildi.

Raporda, hırsızlık olaylarının son 5 yılın en yüksek oranına ulaştığı bilgisine yer verildi.

Aalborg Üniversitesinden akademisyen Rasmus Munksgaard, enflasyon yüksek olduğu zaman genellikle hırsızlık olaylarının da arttığını vurguladı.

Hırsızları 3'e ayırdıklarını dile getiren Munksgaard, ilk grubun alışveriş yapmak için parası bulunmayanlar olduğunu, ikinci grubun bu işi macera için yaptığını, üçüncü grubun da kriz ve enflasyonda çalıntı ürünler sayesinde bütçelerinden daha fazla tasarruf yapmayı düşünenler olduğunu söyledi.

"Hırsızlık olaylarının artarak devam edeceğinden endişeliyiz"

Odense kentindeki Kvickly Mağaza Müdürü Soren Nielsen, hırsızlık olaylarının artışı nedeniyle otomatik ödeme kasalarını kapattıklarını belirtti. Pahalı ürünleri depoda tutmaya çalıştıklarını dile getiren Nielsen, "Fiyatlar yükseldikçe ürünleri çalmak için daha fazla girişimler olacak." dedi.

Danimarka Ticaret Odası Başdanışmanı Henrik Lundgaard Sedenmark da "Fiyatların yükselmesiyle hırsızlık olaylarının da artarak devam edeceğinden son derece endişeliyiz. Bize bağlı mağazalar hırsızlık artışını hissetmeye başladı." diye konuştu.

Danimarka İstatistik Kurumu, ülkenin enflasyon oranının son 40 yılda ilk kez çift haneli rakamlara sıçradığını ve eylülde yüzde 10'a ulaştığını duyurdu. Kurum, yükselişin elektrik ve doğal gaz maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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