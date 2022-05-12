Danimarka'da eski Savunma Bakanı'nın yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması istenecek - Son Dakika
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Danimarka'da eski Savunma Bakanı'nın yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması istenecek

12.05.2022 15:50
Danimarka'da eski Savunma Bakanı'nın yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması istenecek

Danimarka Adalet Bakanlığı, eski Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen'in "gizli bilgilerin açıklanması" suçlamasından yargılanması için Meclisten dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edileceğini bildirdi.

Danimarka Adalet Bakanlığı, eski Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen'in "gizli bilgilerin açıklanması" suçlamasından yargılanması için Meclisten dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu taleple Frederiksen'in yargılanmasının önünün açılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Frederiksen hakkındaki suçlamaların detaylarının davanın gizliliği nedeniyle paylaşılamayacağı kaydedildi.

Venstre Partisi Milletvekili Frederiksen'in suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor.

Ülke basınındaki haberlerde, söz konusu suçlamaların, "Danimarka istihbaratının ABD Ulusal Güvenlik Ajansının çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine yardım ettiği" iddialarıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Frederiksen, yaptığı açıklamada, "Halkın ve tüm parlamento üyelerinin, hükümetin vatana ihanet olduğuna inandığı eylemi anlamasını içtenlikle umuyorum." dedi.

Eski Savunma Bakanı Frederiksen, bir televizyon kanalına verdiği demeçte ise ABD ve Danimarka arasındaki "gizli dinleme" anlaşmasına işaret ederek, söz konusu anlaşmanın Danimarka istihbaratına önemli bilgiler kazandırdığını ve ABD'nin "güvenilir partneri olmasını" sağladığını söylemişti.

Frederiksen, Kasım 2016-Haziran 2019 döneminde Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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