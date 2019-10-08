Danimarka'da FBI operasyonu

Çocuk istismarı suçundan 23 yıldır aranan 55 yaşındaki Mark Anthony Smith, FBI ve Danimarka polisinin ortak operasyonu sonucu başkent Kopenhag'da yakalandı.



Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Danimarka polisinin ortak operasyonu sonucu 1996'dan bu yana çocuk istismarı suçundan aranan 55 yaşındaki Mark Anthony Smith yakalandı. Başkent Kopenhag'ta yakalanan Smith'in çocuk istismarı suçundan 23 yıldır arandığı açıklandı.



55 yaşındaki ABD vatandaşı Smith'in Mayıs 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sacramento şehrinde 14 yaşındaki 2 küçük çocuğa canice tecavüz ettiği ve yine Mayıs ayı içerisinde 14 yaşındaki diğer bir çocuğu da zorla kaçırmaya çalıştığı belirtildi.



Danimarka Ulusal Polis Komiserliği basına yaptığı açıklamada uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu 55 yaşındaki Smith'in şafak operasyonu sonucu gözaltına alındığı açıklandı. Zanlının işlemlerinin ardından FBI'lı yetkililere teslim edilerek Amerika'ya deport edildiği burada ise tutuklanarak Sacremento Şehir Hapishanesine gönderildiği belirtildi. - KOPENHAG