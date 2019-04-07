Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Gerçeklesen Silahlı Saldırıda Bir Ölü 4 Yaralı

Danimarka'da Gerçeklesen Silahlı Saldırıda Bir Ölü 4 Yaralı

1 saat önce

Nordsjlland polisi Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde saat 18: 03'te meydana gelen silahlı saldırıda yarananlardan 20 yaşındaki bir kişinin öldüğünü 4 kişinin ise yaralandığını, tedavi için eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Danimarka'da Gerçeklesen Silahlı Saldırıda Bir Ölü 4 Yaralı, System.String[]
Nordsjlland polisi Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde saat 18: 03'te meydana gelen silahlı saldırıda yarananlardan 20 yaşındaki bir kişinin öldüğünü 4 kişinin ise yaralandığını, tedavi için eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Nordsjlland polisi şefi Lau Thygesen basına yaptığı açıklamada Sofienberg Sarayı önünde bulunan bir parkta gerçekleşen saldırının iki çete arasında gerçekleştiğini, olay kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, olay yeri inceleme ekiplerinin halen çalışmalarını sürdürdüğünü bölgenin tamamen geçişlere kapatıldığını söyledi.

Lau Thygesen : "Yapılan saldırı kesinlikle kabul edilemez, o saatlerde çok sayıda aile çocukları ile bölgede haftasonunu geçirmek bulunuyor, aptalca ve düşüncesizce gerçekleştirilen bu saldırıların failleri yargı önünde bunun bedelini çok ağır şekilde ödeyecektir" dedi. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:43 Kaynak: İHA

Kopenhag, 3. Sayfa
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