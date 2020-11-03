Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı - Son Dakika

Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı

03.11.2020 23:39
Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı, System.String[]

Danimarka'daki Alman Müzesi'ne giren hırsızlar, Nazi dönemine ait eşyaları çaldı.

Danimarka'daki Alman Müzesi'ne giren hırsızlar, Nazi dönemine ait eşyaları çaldı.

Danimarka'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Sönderborg kasabasında bulunan Alman Müzesi'nden yapılan açıklamada, müzede bu sabaha karşı hırsızlık olayı yaşandığı belirtildi.

Nazi dönemine ait eşyaların ve özellikle üniformaların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, 200 bin Danimarka kronundan (yaklaşık 265 bin lira) fazla değer biçilen bir Schutzstaffel (Koruma Timi), namıdiğer "SS üniforması"nın da çalındığı vurgulandı.

Açıklamada, polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattığının da altı çizildi.

Üniformaların bazı çevrelerce çok değerli görüldüğü ve aranan bir obje olduğu kaydedilen açıklamada, hırsızlık olayının aydınlatılması konusunda vatandaşlardan da destek istendi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı - Son Dakika


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