Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı - Son Dakika

Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı

09.05.2021 09:21

Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ve temelden inşa edilen camilere bir yenisi daha eklendi.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ve temelden inşa edilen camilere bir yenisi daha eklendi.

Başkent Kopenhag'ın banliyölerinden Ballerup'ta 5 Mayıs 2019'da temeli atılan ve geçen günlerde yapımı tamamlanan Fatih Camisi'nde cemaatle ilk namaz, Kadir Gecesi'nde kılınan teravih namazıyla eda edildi.

Ülkede 30 camiyi çatısı altında bulunduran ve en büyük İslami kuruluş olan Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında temelden inşa edilen 4'üncü cami olma özelliği taşıyan Fatih Camisi'nde topluca kılınan ilk namaz cemaatte bayram havası oluşturdu.

Camide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar, din görevlileri Mehmet Dindi ve Abdülselam Yılmaz dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Program sosyal medya üzerinden de canlı yayımlandı.

Fatih Camisi'nde cemaatle ilk namazın kılınmasına ve caminin hizmete girmesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Gündoğar, "Uzun zamandır çok emek verdiğimiz ve açılışı için de sabırsızlıkla beklediğimiz bir andı. Bu cami için cuma günü (7 Mayıs) nasip oldu ve iskan izni çıktı. Danimarka makamları onayladı. Bizler de bugün teravih namazıyla Kadir Gecesi olması hasebiyle de bugün ilk cemaatle namazımızı kılalım istedik." dedi.

Danimarka'ya güzel bir cami kazandırdıklarının altını çizen Gündoğar, caminin modern bir mimaride inşa edildiğini, Türk kültürünü yansıtan dokuların yanı sıra Kufi hat yazısı da olmak üzere, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden motiflerin de camiinin iç mimarisinde kullanıldığını aktardı.

Avrupa'ya çalışmak için gelen ilk nesil gurbetçiler ile yeni neslin cami ihtiyaçlarının farklı olduğuna işaret eden Gündoğar, ihtiyacın sadece namaz kılınan bir yer olmadığını, her yaştan kişinin camide kendisinden bir şey hissedeceği külliyelerin inşa edilmesi gerektiğini, Fatih Camisi'nin de külliye şeklinde olduğunu söyledi.

Salgın sürecinin imkan vermesi durumunda daha geniş katılımla resmi bir açılış düzenleneceğine işaret eden Gündoğar, caminin finansmanının cemaat ve hayırseverler tarafından yapıldığını belirterek caminin yapımı konusunda kendilerine yardımcı olan Ballerup Belediyesine de teşekkür etti.

Caminin geçmişi 1985'e dayanıyor

Fatih Camisi'nin bağlı bulunduğu Ballerup Türk Kültür Derneği Başkanı Ayhan Asmalı, Ballerup kentinde 1985 yılında küçük bir mekanda mescit olarak ilk adımı attıklarını, artan cemaat ve ihtiyaçlarla ilk olarak 1990'larda bir bina satın aldıklarını, o binanın da zamanla yetersiz kalması nedeniyle 2015 yılında şimdiki projeye başladıklarını belirtti.

Asmalı, caminin iskan izninin alınmasıyla cemaatle ilk namazın kılınmasının kendileri için erken bir bayram hediyesi olduğunu ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Cami din görevlisi Abdülselam Yılmaz da camide ilk namazı kıldırmanın kendisine nasip olması nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Avrupa'da camilerin artık sadece namaz kılınan yerler değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı, çocukların ve gençlerin severek ve koşarak geldiği birer sosyal tesis olduğunu ifade ederek camilerinin de bu tanıma müsait olduğunu ve böylece her yaş grubundan cemaati vakit namazlarının dışında da camide ağırlayacaklarını belirtti.

Yaklaşık 26 milyon krona (35 milyon lira) mal olan ve 1000 metrekare kapalı alan ve 400 metrekare de bodrumu olan caminin proje liderliğini üstlenen Ballerup Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç da proje başlangıcından bu yana uzun bir süreç geçirdiklerini ve yeni cami binasıyla gelecek 50 yıl için iyi bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Caminin ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Karakoç, kadınlar için de bölümü bulunan camide, ibadethane olarak 400 metrekare alan olduğunu ve yaklaşık 600 kişinin aynı anda ibadet yapabileceğini kaydetti.

Karakoç, imar planında bir şansları olmadığı için caminin kubbesiz ve minaresiz olduğunu ancak caminin tavanına kubbeyi andıran bir pencere yaptıklarını da aktardı.

Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı
Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı
Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı
Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı

Türk Diyanet Vakfı, Kadir Gecesi, Danimarka, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da Kadir Gecesi'nde yeni cami mutluluğu yaşandı - Son Dakika


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