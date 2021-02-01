Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okullar kısmen yeniden açılıyor - Son Dakika

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Aralık 2020'den bu yana kapalı olan okullar, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için yeniden açılıyor.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, anaokulu ve 1-4. sınıf öğrencilerinin, 8 Şubat'tan itibaren okullara dönebileceğini bildirdi.

Heunicke, kararın alınmasında Kovid-19 vaka sayısındaki düşüşün etkili olduğunu söyledi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan B117 virüsünden dolayı ortaokul, lise ve üniversitelerdeki öğrencilerin henüz okullarına dönemeyeceğini belirten Heunicke, bu öğrenciler için uzaktan eğitimin devam edeceğini aktardı.

Danimarka'da 16 Aralık'ta alınan kararla eğitim kurumlarının yanı sıra gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak 4 Ocak'a kadar aşama aşama kapatılmıştı.

Ülkede kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 28 Ocak'ta ise bu kararın 28 Şubat'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.