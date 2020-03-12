Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı - Son Dakika

Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı

37 dakika önce

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 514'e çıktığı belirtildi.

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 514'e çıktığı belirtildi.

Başbakan Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ve yetkililer, ülkedeki koronavirüs gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen, koronavirüs vakası sayısının hızla arttığını ve 514'e çıktığını, 1303 kişinin karantinada tutulduğunu söyledi.

Cuma gününden itibaren ülkedeki eğitim kurumlarının 14 gün boyunca kapatıldığını, kritik görevlerde olmayan kamu çalışanlarının evlerine gönderildiğini anlatan Frederiksen, özel sektör yetkililerinden de evden çalışabilecek olanları evlerine göndermesini istedi.

Frederiksen, 100 kişiden fazla olan etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini, gerekirse bu yönde yasa çıkartılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ise koronavirüs tedavisi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı

Mette Frederiksen, fahrettin koca, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:45 Kaynak: AA
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