Son Dakika Haberleri: - Danimarka'da Kum Heykellerden Dev Duvar Yapıldı
Son Dakika Güncel - Danimarka'da Kum Heykellerden Dev Duvar Yapıldı

- Danimarka'da Kum Heykellerden Dev Duvar Yapıldı

32 dakika önce

- Danimarka'da kum heykellerden dev duvar yapıldıKOPENHAG - Danimarka'da 2019'da yapılan en uzun kum heykeli duvarı inşa edildi.

- Danimarka'da kum heykellerden dev duvar yapıldı

KOPENHAG - Danimarka'da 2019'da yapılan en uzun kum heykeli duvarı inşa edildi.

Danimarka'da dünyanın farklı yerlerinden gelen 40 sanatçı, kumdan heykeller yaparak 200 metre uzunluğunda duvar inşa etti. Her yıl düzenlenen festival 10 gün sürüyor. Bu yıl Sondervig Kum Heykel Festivali'nde 2019'un en uzun kum heykeli duvarı inşa edildi. 200 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde oluşturulan kumdan heykel duvarı, 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin sonuna gelindiği aktarılırken gelecek yıl düzenlenecek festivalde tema "Orta Çağ" olarak belirlendi.

Sanatçı Tarja Matıkaınen, "Dünyadaki en uzun kum etkinliklerinden biri. Bunun eşsiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

- Danimarka'da Kum Heykellerden Dev Duvar Yapıldı

Danimarka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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