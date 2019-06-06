Danimarka'da Kuran'ı Kerim yakan aşırı sağcı seçimleri kaybetti
1 saat önce
Danimarka'da bütün Müslümanların sınır dışı edilmesini isteyen ve Kur'an-i Kerim yakarak tepik çeken aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın partisi yapılan seçimlerde parlamentoya giremedi.
Danimarka
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:38
'da bütün Müslümanların sınır dışı edilmesini isteyen ve Kur'an-i Kerim yakarak tepki çeken aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın partisi yapılan seçimlerde parlamentoya giremedi.
Paludan'ın lideri olduğu Sıkı Yön partisi yüzde 2'lik seçim barajını aşamadı. Paludan, ilk seçim sonucu anketlerine göre yüzde 2'den fazla bir skorla meclise girmeyi garantilediğini düşünürken, ilerleyen saatlerde göçmen nüfusunun daha yoğun olduğu bölgelerden gelen oyların etkisiyle seçimi kaybetti.
Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek
Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu
Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı
Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis!