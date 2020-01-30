Danimarka'da kuş gribi vakası - Son Dakika

Danimarka'da 50 bin kümes hayvanının bulunduğu bir çiftlikte kuş gribine rastlandı.



Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresi tarafından Aalborg şehrinin Saederup kasabasındaki bir çiftlikte yapılan kontrollerde tespit edilen düşük patojen H5N1 virüsünün insanlar için tehlikeli olmadığı kaydedildi.

Çiftlikteki 50 bin kümes hayvanının kuş gribi nedeniyle yarından itibaren itlaf edilmeye başlanacağı vurgulandı.