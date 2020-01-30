Danimarka'da kuş gribi vakası - Son Dakika

Danimarka'da kuş gribi vakası
6 saat önce
Danimarka'da 50 bin kümes hayvanının bulunduğu bir çiftlikte kuş gribine rastlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:16 Kaynak: AA
Danimarka'da 50 bin kümes hayvanının bulunduğu bir çiftlikte kuş gribine rastlandı.
Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresi tarafından Aalborg şehrinin Saederup kasabasındaki bir çiftlikte yapılan kontrollerde tespit edilen düşük patojen H5N1 virüsünün insanlar için tehlikeli olmadığı kaydedildi.
Çiftlikteki 50 bin kümes hayvanının kuş gribi nedeniyle yarından itibaren itlaf edilmeye başlanacağı vurgulandı.
Son Dakika Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü