Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Meydana Gelen Tren Kazasında En Az 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Belirtildi.

Danimarka'da Meydana Gelen Tren Kazasında En Az 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Belirtildi.

2 saat önce

IHAAW122539-ASA/02-01-2019- Danimarka'da meydana gelen tren kazasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Danimarka'da Meydana Gelen Tren Kazasında En Az 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Belirtildi., System.String[]
IHAAW122539-ASA/02-01-2019

- Danimarka'da meydana gelen tren kazasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 02.01.2019 12: 25: 39 TSI
NNNN - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Tren Kazası, Danimarka, 3. Sayfa
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