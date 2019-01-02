Danimarka'da Meydana Gelen Tren Kazasında En Az 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Belirtildi.
2 saat önce
IHAAW122539-ASA/02-01-2019- Danimarka'da meydana gelen tren kazasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
IHAAW122539-ASA/02-01-2019
- Danimarka
'da meydana gelen tren kazasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 02.01.2019 12: 25: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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