Danimarka'da müebbet hapis yatanlara romantik ilişki yasağı - Son Dakika

Danimarka'da hükümet, müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların yeni romantik ilişkilere başlamasını yasaklayan yasa tasarısını meclise sundu.

BBC'de yer alan habere göre, yeni yasa kapsamında mahkumlar cezalarının ilk 10 yılında sadece tutukluluktan önce yakın oldukları kişilerle iletişim kurabilecek.

Bakanlar, yasanın, suçluların hayran kitlesinin artmasını engelleyeceğine inanıyor.

Yasa, 17 yaşındaki genç bir kadının Peter Madsen isimli mahkuma aşık olduğunun ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi.

Ağustos 2017'de gazeteci Kim Wall'ü öldürmekle suçlanan Madsen, 2018'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adalet Bakanı Nick Haekkerup yaptığı açıklamada, bu tür ilişkilerin "kesinlikle durdurulması gerektiğini" söyleyerek, müebbet hapis cezasına çaptırılanların cezaevlerini medya platformu ya da flört merkezi olarak kullanmaması gerektiğini belirtti.

Yeni altı maddelik yasa tasarısı, uzun süreli mahkumların suçları hakkında sosyal medyada özgürce paylaşım yapmasına veya podcast kanallarında tartışmasına da son verecek.

Söz konusu yasa tasarısı, mahkumların özel hayatına müdahale edileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasanın 2022'nin başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.