Danimarka'da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı - Son Dakika

Danimarka'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının iki günde üç katına çıktığı bildirildi.

The National News'in haberine göre, Avrupa ülkeleri Omicron varyantının yayılmasını önlemek için mücadele ederken, Danimarka'da sadece iki günde bu varyantın neden olduğu vaka sayısı üç katına çıktı.

Devlet Serum Enstitüsünün (SSI) verdiği bilgilere göre, pazar günü Omicron kaynaklı 42 yeni vaka tespit edildi.

Enstitü Şefi, Omicron varyantı vakalarındaki artışı "endişe verici" olarak nitelendirirken, varyantın yurt dışı kaynaklı olmayan "zincirler" aracılığıyla yayıldığına dair kanıtlar olduğunu aktardı.

Danimarka'da salgının başından bu yana 516 bin 257 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 956 kişi yaşamını yitirdi.