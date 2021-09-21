Danimarka'da parlamento binasında Filistin bayrağı dalgalandı - Son Dakika

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki parlamento binasının önüne dün Filistin bayrağı dikildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Bayrağı Günü dolayısıyla parlamento binasında bu ülkenin bayrağı dalgalandı.

Danimarka'daki Filistin Topluluğu Forumu ve House 48 tarafından düzenlenen etkinlik, Filistin'in Danimarka Büyükelçisi Manuel Hassassian ve Danimarka parlamentosundan milletvekili Sikander Siddik'in huzurunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar etkinlikte, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkını dile getirdi.

Danimarka hükümetini Filistin devletini tanımaya ve İsrail işgalinin canice uygulamalarını durdurmak için harekete geçmeye çağıran konuşmacılar, ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların özgürlük hakkını da vurguladı.

Dünyanın dört bir yanındaki Filistinliler, her yıl 30 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2015'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından, New York'taki BM merkezinde üye devletlerin bayraklarının yanı sıra Filistin bayrağını ilk kez kaldırdığı günü anıyor.