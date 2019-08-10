Son Dakika Haberleri: Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi
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Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi.

Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
Patlama başkent Kopenhag'ın Nørrebro bölgesindeki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.


Danimarka, Kopenhag, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:14 Kaynak: DHA
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