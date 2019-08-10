Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi
1 saat önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi.
Danimarka Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:14 Kaynak: DHA
'nın başkenti Kopenhag
'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis
, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
Patlama başkent Kopenhag'ın Nørrebro bölgesindeki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.
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