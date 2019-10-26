Son Dakika Haberleri: Danimarka'da robot temalı kumdan heykellerle dev duvar
Son Dakika Dünya Danimarka'da robot temalı kumdan heykellerle dev duvar

Danimarka'da robot temalı kumdan heykellerle dev duvar

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, Danimarka'nın güney kıyılarında robot temalı kumdan heykeller yarattı ve kum heykellerden oluşan 200 metrelik duvar inşa etti.

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Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, Danimarka'nın güney kıyılarında robot temalı kumdan heykeller yarattı ve kum heykellerden oluşan 200 metrelik duvar inşa etti.

Danimarka'da robot temalı kumdan heykellerle dev duvar

Danimarka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:18 
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