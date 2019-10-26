Danimarka'da robot temalı kumdan heykellerle dev duvar
1 saat önce
Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, Danimarka'nın güney kıyılarında robot temalı kumdan heykeller yarattı ve kum heykellerden oluşan 200 metrelik duvar inşa etti.
Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, Danimarka'nın güney kıyılarında robot temalı kumdan heykeller yarattı ve kum heykellerden oluşan 200 metrelik duvar inşa etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:18
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