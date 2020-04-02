Danimarka'da sigara fiyatları yüzde 37 zamlandı - Son Dakika

Ülkede sigara fiyatlarındaki artış 2022'de de sürecek. Hükümetin açıkladığı sigara zammına göre, 1 Nisan'da 55 krona yükselen bir paket sigaranın fiyatı, 2022'de 60 krona (58 lira) çıkacak.

1 Nisan 'da uygulanmaya başlayan yeni fiyatlarla birlikte, Danimarka'da 40 krona (39 lira) satılan bir sigara paketi 55 krona (54 lira) yükseldi.

Danimarka 'da bir sigara paketi, yüzde 37'lik zammın ardından 55 krona (54 lira) yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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