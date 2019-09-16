Danimarka'da silahlı çatışmada 1 Türk öldü
1 saat önce
Danimarka'nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
Danimarka'nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.
Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 1 Türk'ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı