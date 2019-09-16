Son Dakika Haberleri: Danimarka'da silahlı çatışmada 1 Türk öldü
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Danimarka'da silahlı çatışmada 1 Türk öldü

1 saat önce

Danimarka'nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.

Danimarka'da silahlı çatışmada 1 Türk öldü, System.String[]

Danimarka'nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.

Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 1 Türk'ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Danimarka, Kopenhag, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
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